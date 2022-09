Lojaalse abikaasana tuntud USA juutuuberi afäär pani ühismeedia kihama

Võiks arvata, et Youtube'i platvormi vaadatuimate juutuuberite kõrval üsna mõõduka jälgijaskonnaga kanali draama jätab rahva külmaks. Kuid kui asjasse on tiritud juutuuber, kes kujundas aastaid endale lojaalse abikaasa kuvandit, ja selgub, et tal oli alluvaga afäär, siis inimeste uudishimul piire ei ole.

Huvi on lausa nii suur, et sellel nädalal on Youtube'i kanali The Try Guys skandaal levinud sotsiaalmeediast meediasse ning sellest on tänaseks kirjutanud väiksematele väljaannetele lisaks näiteks Variety, The Washington Post ja New York Times.

Milles siis asi täpselt seisneb?

USA meediaväljaandes BuzzFeed töötades tuntuks saanud meeskond The Try Guys koosneb neljast juutuuberist – Eugene, Keith, Zach ja Ned –, kes proovivad oma videotes erinevaid asju. Enda esimese video postitasid nad BuzzFeedi Youtube'i kanalile 2014. aastal.

2018. aastal lahkusid kõik neli meest BuzzFeedist ja asutasid ametliku Try Guysi Youtube'i kanali, millel on hetkel 7,85 miljonit fänni. Lisaks videotele loodi taskuhäälingud, millest ühes on saatejuhtideks hoopis meeste partnerid. Ühiselt loodud firma alt anti välja erinevaid bränditooteid, raamatuid ja käidi isegi koos komöödiatuuril. 2021. aasta mais käis Eugene Lee Yang koguni staaridest pungil Meti galal.