54-aastase «Rannavalve» staari bikiinivorm ei ole aastatega kuhugi kadunud

Sel suvel liitus praegu 54-aastane Donna täiskasvanutele mõeldud OnlyFansi platvormiga, vahendab Page Six . «Ma ilmselgelt ei võta ennast või seda, et ma sellel platvormil olen, liiga tõsiselt,» kirjutas Donna ühismeedias.

Kunagine trikoobeib oli 11 aastat abielus bändi Mötley Crüe liikme Nikki Sixxiga, kuid 2007. aastal nad lahutasid. Neil on suhtest ühine tütar.

49-aastaselt kandis D'Errico taas punast trikood ning näitas oma erakordselt head vormi. Samas ei ole näitlejanna ilu loomulik, kuna D'Errico on tunnistanud, et on käinud iluoperatsioonidel.