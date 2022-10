INTERVJUU ⟩ Telesõu «Ma näen su häält» maffiafänn Anna Dõtõna: muusika on minu jaoks kui meditatsioon

Telemängus «Ma näen su häält» välja saadetud 38-aastane Anna Dõtõna on pärit Pärnust ning ta elu on tihedalt seotud muusika ja laulmisega. «Ma tegelikult laulan iga päev, sest töötan Eesti Filharmoonia Kammerkooris täiskohaga lauljana,» räägib Anna Elu24-le.

Igapäevaselt on rõõmsameelne Anna laulja ja pedagoog, kes õpetab hääleseadet näitlejatele ja tavainimestele. Muusika jõudis naiseni juba lapsepõlves, kui ta alustas laste muusikakoolis klaverierialal õppimist. «Edasi lõpetasin Georg Otsa muusikakooli kiituskirjaga, need on nii ammused ajad, aga nii tore on neid jälle uuesti meenutada ja värskendada oma mälu,» nendib Anna.