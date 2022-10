EKSKLUSIIVINTERVJUU ⟩ Munk, kes kannab kontsi: lapsena arvasin, et pole selles ühiskonnas teretulnud

Tokyos budistlikus templis sündinud Kodo Nishimura (33) poleks teismeeas arvanudki, et aastaid hiljem läheb ta kodumaale tagasi, et läbida mungaõpingud. «Tundsin, et kellegi südame puudutamiseks pean silmitsi seisma sellega, mida olen alati vältinud,» tunnistab Kodo, kes mõistis juba noores eas, et on homoseksuaalne.