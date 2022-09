VIDEO ⟩ Keili Sükijainen oma värskest saatest: mõni mees vihkab mind, sest naine tahab kodus asju ümber teha

«Ma tõesti ei osanud oodata, et inimesed saate nii hästi vastu võtavad,» imestab «Kodud rahaks» saatejuht Keili Sükijainen. «Juba on mitte mõned vaid kümned inimesed hakanud enda kodusid ümber renoveerima. Mõni kirjutab, et vihkab mind, sest naine tahab kodus igast asju ümber teha.»