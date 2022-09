ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Vene kodaniku suurim vaenlane on isiklik aluspesu – ehk ühiste trussikute riik

Selles unistajate ja muinasjuttudes elavate tegelaste kogukonnas on üliraske selgitada, et pole miskit igavesemat kui "ajutine". "Krimm on meie" – tähendab, juba läks paremaks. Teeme suvalise referendumi, saame oma "põlised maad Ukrainas tagasi" – pange tähele, sunniviisiliselt "ära võetud maad" – ja juba ongi veel parem.

See et tegelikult mitte tuhkagi ei muutu, jäetakse kahe silma vahele. Heal tsaaril, kes ühel päeval lööb mättasse halvad bojaarid, on kindlasti mõni uus plaan.

Aluspüksteühiskond

Üks ägedamaid "võrdsuse" tajumise juhtumeid on Venemaal olnud ikkagi 1920ndatel aastatel katsetatud dirigendita sümfooniaorkester. Kõigil mängijatel peavad olema võrdsed võimalused, aga intelligendist dirigendile sõidame pasunasse. Ja see on õiglane, sest niimoodi soovitab ka tsaar Lenin.

Samast kümnendist meenub ka Moskva raamatukogutöötajate kommuun, millest 1991. aastal on kirjutatud päris kõhukas raamat – Lavrontovi ja veel mitme toonase ajaloolase uurimistööna.

See kommuun alustab parema elu rajamist lükkega, et kõik rõivatükid – rinnahoidjad, trussikud ja alussärgid pannakse ühte kappi. Sest kui mõnel on trussikud auklikumad, siis võib ta rotatsiooni korras saada paremad kalsoonid ja olla teistega samal pulgal. Kuni kõik trussikud on auklikuks kulunud ning absoluutne võrdsus maa peal.

Trussikute jagamine on see, mida teeb Putin läänega suheldes: meie trussikud on katki, aga ülemaailmses kommuunis leidub veel terveid trussikuid.

Ülekantuna on selline "trussikute jagamine" täpselt sama, mida teeb Putin praegu läänega suheldes: meie trussikud on katki, aga ülemaailmses kommuunis, kus Venelastel peab olema pidev vankumatu sõna- ning otsustamisõigus, leidub veel terveid trussikuid. Ja need tuleb roiskuvalt läänelt ära võtta. See, kes käib Poolas, Inglismaal või USA-s oma alukatega, on reetnud Venemaa ning humanistliku ühtsuse.

Ülaltoodu ei ole nali. Võidukat lahingut tähistavad siiani kojutassitavad pesumasinad ning moblad, see on korraks käegakatsutav "võrdsus".

Miks neil on ja meil mitte?