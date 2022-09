KUULA ⟩ Muusik Vaido Neigaus andis koos abikaasaga välja uue singli

Elu24-le rääkis Soomes elav muusik, et kuna tema eelmine koos elukaaslase Joniga tehtud lugu «Aeg elada» võeti ääretult soojalt vastu, tuli mõte taas jõud ühendada. «Oligi moment, kus tekkis see idee, et miks mitte teha ja proovida uuesti.»

Neigausi sõnul oli idee teha lugu, mis räägiks sellest, et südamevalu ja pahad tunded on seljatatud ning nüüd on rahu südames. «Mõtlesin viisi ja eestikeelsed sõnad ning sealt edasi saatsin veel Jonile, et ta kirjutaks soomekeelse teksti. Vahetasime mõtteid ja saatsin produtsendile, kes teeks muusika,» rääkis ta loo sünnist.