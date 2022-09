«Südamesoov» alustab Eestit vapustanud gaasiplahvatuses viga saanud elupäästja Mardi looga

Mart on päästeametis töötanud kokku juba 28 aastat, millest üle 20 aasta on olnud meeskonnavanem. Viimased kümme aastat on ta olnud ka kiirabi brigaadis autojuhi ametis. Kui ta eelmise aasta 12. augustil kiirabiga väljakutsele sõitis, ei osanud ta aimatagi, et see väljakutse lõpeb tema jaoks väga traagiliselt.