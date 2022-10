UUS KUUM PAAR? ⟩ Artjom Savitski kaunis kaaslane avalikustas, mis nende vahel toimub

Juba sel suvel sai Artjomi muusikavideos näha tema ja Kerttu vahelist sädet. Sel hetkel tõdes Artjom Elu24-le, et nendevahelist energiat on korduvalt täheldatud. «Eks pean nõustuma, ju siis meil Kerttuga on tõesti mingi keemia,» avaldas muusik toona.

«Ma olen kaua vallaline olnud just sellepärast, et üritasin endast aru saada ja olen sattunud oma teel nii mõnegi samasuguse kollase tule otsa,» rääkis Artjom laulu sõnade tähendusest juulis. «Kui aga tunnen õige inimese ära, siis ei taha sellega kiirustada – vanus juba pressib peale ning loodetavasti on uus suhe see õige ja igavesti.»