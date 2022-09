PILTUUDIS ⟩ Läbi raskuste päikese poole: Tartu elanik nägi linnaruumis midagi müstilist

«See vaatepilt ühtaegu rõõmustas ja üllatas,» ütles Tartu noormees, lisades, et varem ta midagi sellist näinud ei olnud. «Et sellisest kohast sirguks...» Mehe kurvastuseks ta Lootuse-nimelisest bussipeatusest tomateid siiski ei saanud. «Tomatitaimel tomateid bussipingi all küll polnud, aga taime sedasi metsikult asfaldi pragudes kasvamas näha hämmastas ikka,» nentis ta.

Lisaks tomatitaimele avastas mees ka Akadeemia tänaval asuva kortermaja juurest kõnnitee seest kasvava päevalille. «Eks see müstika ole, et kuidas tomat ja päevalill sellisesse kohta sattusid ja siis kasvama hakkasid. Päevalilleseemneid sai isegi mekkida,» naljatles ta.

Päevalillest rääkides tõdes mees, et seostas seda kohe Ukrainaga. «Tegu on Ukraina rahvuslillega ja võib-olla loodus annab Akadeemia tänaval sõjasündmustest märku,» mõtiskles ta. «See on ilmselgelt ime ja suurem ime, et keegi pole seda lille veel murda jõudnud.»