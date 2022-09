Hailey Bieber eitab Selenalt Justini varastamist: kui meie oleme edasi liikunud, siis miks teie seda ei suuda?

Hailey selgitas, mis võib tema arvates põhjustada internetis viha Bieberite vastu. «Esmalt, ma arvan, et üks põhjustest on see, et me oleme mõlemad väga noored. Kui me kihlusime, olin ma 21-aastane ja tema 24-aastane. Ma isiklikult ei arvanud kunagi, et ma nii noorelt abiellun. Ma arvan, et ajastus oli väga kiireloomuline ja nüüd, neli aastat hiljem, sellele tagasi vaadates ma mõistan, et see võis tunduda väga drastilise ja hullumeelsena,» avalikustas Hailey.