VAHVAD VÕSUKESED ⟩ Kohalikud muusikalitähed näitasid «Catsi» Tallinna esietendusel järelkasvu

Alates 27. septembrist näeb Alexela kontserdimaja laval vaid loetud korrad Andrew Lloyd Webberi rekordeid purustanud muusikali «Cats». See on esimene kord, kui Eestis etendub West Endi originaallavastus, mis on köitnud publikut nii West Endis, Broadwayl kui ka mujal maailmas juba üle 40 aasta.