KODUNE KLÕPS ⟩ Peaminister Kaja Kallas näitab, mida ta vabal ajal teeb

2021. aasta mais, mõned kuud pärast peaministriks saamist, rääkis Kallas avameelses intervjuus, et tema elukorraldus küll muutus, kuid pereringis jäi kõik samaks. «Kui ma koju tulen, siis küsitakse, et miks süüa pole ja tee midagi süüa, seda ja teist. Seal küll mingit armu ei anta,» naeris peaminister, kellel on kodus peagi 11–aastaseks saav poeg Sten. Laps sündis Kallase eelmisest kooselust ärijuht Taavi Veskimägiga.