KES NII TEEB? ⟩ «Nägime sõiduteel mingit hunnikut.» Keset pimedat autoteed olid üksteise otsas kolm kassipoega

«Kassipojad olid keset metsateed, kruusatee peal,» ütles Rena, kes leidis kassipojad Viljandimaalt metsavaheliselt väikselt teelt, kui oli maalt koju sõitmas. «Kassid ei olnud karbi sees, vaid keset kruusateed kolmekesi üksteise otsas,» avaldas ta Elu24-le.

Tee, millelt kolm kassipoega leiti Foto: Erakogu

«Maalt koju sõites nägime keset teed mingit hunnikut. Peatasime auto kinni ja seal hunnikus üksteise otsas olid need imepisikesed karvapallid. Õues oli 2 kraadi sooja. Paks mets ümberringi,» kirjutas Rena sotsiaalmeedias.

«Ma olen nii õnnelik, et me otsustasime just seda teed pidi koju sõita. Need armsad kolm hingekest said päästetud. Kassikesed hetkel veel minu juures. Hea meelega ei viiks neid kassikesi varjupaika, äkki keegi soovib omale väikest karvapalli,» kirjutas ta oma sotsiaalmeediakontol.

Üks leitud kassipoegadest. Foto: Erakogu

Rena ütles Elu24-le, et kassipoegade soovijaid leidus palju ning kassipojad on praeguseks omale uued omanikud leidnud. «Tahtjaid oli väga palju, aga kiisud veel liiga pisikesed, umbes kuu vanused ja on nii kaua minu juures, kui hakkavad ise sööma ja jooma. Potilkäigu sain kahele selgeks õpetatud, üks veel õpib. Hetkel saavad nad lutipudelitoitu,» räägib Rena Elu24-le.

Ühe kassipoja jätab Rena pere aga endale. «Üks jääb meile, kuigi meil juba on kaks kassi ja koer,» ütleb Rena.

Valge kassipoeg jääb pere juurde, kes kassid tee pealt leidis. Foto: Erakogu

«Käisime arstil ka ja oli aru saada, et need on kodukassi pojad. Olid puhtad,» avaldab kassid leidnud naine. «Otsisime tee ääre ka läbi, et äkki veel mõni, aga ei näinud. Kõik kiisud on emased. Arvame, et isased olid ka, aga neid tahetakse rohkem.»

Kolm pimedalt teelt leitud kassipoega. Foto: Erakogu