ELU25 ⟩ Kakk Valter: Loll ja asjatu rohepööre ehk kuidas Euroopa ise endale "koogi" küpsetas

Tõde on loomulikult lihtsam – Lutin, kes on Purjus, on küll osaliselt süüdi, kuid on siiski ainult kaka maitsega kirss sellel ka muidu vastikul tordil. Tordipõhja küpsetasid ja roiskunud vahukoore lõid vahtu ikka hoopis teised tegelased. Nimelt on viimaste aastate (energia)poliitika lähtunud mõttest, et fossiilsed kütused on saatanast, sest nende põletamisel eritub lisaks muule süsihappegaasi, mis aga on kliimamuutuste peamine põhjus. See on primitiivne, et mitte öelda loll lähenemine, sest ei arvesta fossiilsete kütuste tohutud kasu, mida nood on inimkonnale toonud – ja senini toob.