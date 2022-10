VIDEO ⟩ Seriaalis vähihaiget mänginud näitlejanna Marlyne Barrett võitleb nüüd ise vähiga

USA näitlejanna Marlyne Barrett tegi hiljuti avameelse ülestunnistuse oma võitlusest vähiga. «Ajasin juuksed ise maha oma laste ees, et nad näeksid, et emme on ikka emme, kuigi tal pole enam juukseid. Ma nutsin ja nutsin,» meenutab Barrett keerulist hetke, mil tal tuli oma kaunitest kiharatest loobuda.