Hiljuti pisitütre isaks saanud Marek Sadam: ühtäkki on keegi, keda väga jäägitult armastad

Muusik Marek Sadam ja tema kallim Gerly Kedelauk teatasid augusti alguses ühismeedias, et neist said lapsevanemad. «Meie süda väljaspool meie keha, meie iga ühishetkega armastuse kasvataja,» jagas Gerly Kedelauk teadet oma Facebooki kontol.

Muusika ja loometegevus ei ole Sadami sõnul lapse kõrval varju jäänud. «Loomulikult aega on vähem, aga kui see hetk on kätte jõudnud, siis nii on. Sa ei ütle ju väikesele inimesele, et mine tagasi, mul on nüüd aega vähe.»