ESIETENDUS ⟩ Mida arvavad Eesti staarid maailmakuulsast muusikalist «Cats»?

«See on äärmiselt kõrgetasemeline lavastus, olen alati unistanud West Endile minemisest ja see oli ka mul plaanis. Olen käinud Broadwayl «Ooperifantoomi» vaatamas,» rääkis tuntud telenägu Kethi Uibomägi. Ta lisas, et kunagi pidi tulema ka Eesti oma «Catsi» muusikal ning siis oleks saanud ka teda laval näha, kuid see jäi ikkagi ära. «Kujutasin ette meie muusikalistaare – Silver Laas, Kalle Sepp ja Mikk Saar – kas nende liikuvus oleks ka nii hea, nagu nendel Londoni kooliga lauljatel?» tõstatas Kethi küsimuse. «Catsi» esietendusel arutasid Gerli Padar ja Kethi, kas meie enda Eesti staarid suudaks teha pooltki seda, mida sai sel õhtul laval näha. «Seal on ikka teine kool: stepptants, ballett, laulmine ja toon ning see vibraato on imelised,» sõnas ta ja lisas, et tal on tekkinud ka oma lemmikkass. Viimati mängis Kethi «West Side Storys», enne seda «Lotte jõulupeo» etenduses Doktor Avet ning «Grease'i» muusikalis.