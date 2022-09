VIDEO ⟩ Ukrainas separatistide käest vabanenud britt: nad piinasid mind, kuna toetan valet jalgpallimeeskonda

Möödunud nädalal vabastasid Venemaa toetatud väed Donetski oblastis vangistusest lisaks Shaun Pinnerile veel mitu Ukrainasse sõdima läinud britti, kelleks on Aiden Aslin, John Harding, Dylan Healy ja Andrew Hill. Nad viibisid kuid vangistuses ja niinimetatud Donetski rahvavabariigi kohus oli neile määranud hukkamise mahalaskmise läbi, teatab dailymail.co.uk.

Inglise jalgpalliklubi Chelsea FC venelastest endine omanik Roman Abramovitš pidas läbirääkimisi, et Briti kodakondsusega mehed vabastataks. See pidi toimuma Venemaa-Ukraina vangide vahetusena ja õnnestus, sest britid said Saudi Araabia kaudu koju lennata.