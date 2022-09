«Kodud rahaks» saatejuht Merlin Miido: see on siiani kõige keerulisem korteriprojekt

Korteriomanik, Tartust pärit tallinlane Kristi on valmis tegutsema, sest tema lapsepõlveunistuseks olnud korter Pärnus ootab inspiratsioonipuhangut. Ülesanne on aga seda keerulisem, et juba praegu on korter päris heas seisus. Seinad on eeskujulikult valgeks värvitud ning ruumi ja valgust on suvepealinna korteris rohkem kui küll.