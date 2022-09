VIDEO ⟩ «Armastuse maleva» esimese ja teise hooaja osaliste vahel susiseb miskit?

Esmalt uuriti tõsieluseriaali töödejuhataja Kermo Jürmanni käest, kas ta usub, et saates leitakse ka armastust. «Ehitati, armatseti ja kõike tehti,» kinnitas Kermo, kes nurises, et tööd oleks malevlased võinud rohkem teha. «Ma siin õhtused ajad olin eemal, ma ei tea mis seal toimus. Aga nad olid kohati ikka hommikuti päris väsinud, nii, et nad vist jõudsid teha igast trikke seal,» muheles Kermo.