Tartu gaasiplahvatuses napilt ellu jäänud päästja suurimast hirmust: olen seda tööd eluaeg teinud

«Südamesoovi» hooaja avasaates astus televaatajate ette kogu Eestit vapustanud gaasiplahvatuses viga saanud elupäästja Mart Vare. Kui ta eelmise aasta 12. augustil kiirabiga väljakutsele sõitis, ei osanud ta aimatagi, et see väljakutse lõpeb tema jaoks väga traagiliselt.

Tol päeval oli hädaabinumbrile helistanud naine, kes teatas, et tunneb koridoris gaasilõhna ja teab, et korteris, kust see tuleb, on ka inimene. Loetud minutid pärast päästjate majja jõudmist liikus Mart elutoa poole, et minna appi seal lamavale mehele. Siis kärgatas aga plahvatus, mis lõi eest kogu kortermaja aknad, murdis pooleks korterite uksed ja lennutas meeletu jõuga Mardi korterist väliskoridori.