«Armastuse maleva» Sander läks Zevakiniga raksu: Andrei on ära hellitatud ja sõbrad ei julge teda kritiseerida

Eesti üks tuntumaid juutuubereid Andrei Zevakin ning tõsielusaate «Armastuse malev» võitja Sander Leppnurm on korralikult tülli läinud. Eile lahvatas meeste vahel sotsiaalmeedias sõnasõda. «Zevakin on ära tõusnud. Ta on ära hellitatud ja arvab, et kui keegi teda ei kritiseeri, siis on kõik tal hea ja hästi tehtud. Kriitikat võiks taluda ikka,» räägib Sander riiu põhjusest Elu24-le.