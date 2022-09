KAUNIS KLÕPS ⟩ Laura Põldvere üllatab taas rabava soengumuutusega

Tänavu talvel enne Eesti Laulu konkurssi juukseid heleroosaks värvides selgitas Põldvere Elu24-le, et on juuksuriga katsetanud aina heledamaid toone. «Minu suur unistus on kunagi täitsa-täitsa blondiin olla,» avaldas Põldvere. Näib, et nüüd on lauljatari unistus täitunud.