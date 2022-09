SUHTESOSINAD ⟩ Poola erootikafilmi staari pandi paari Khloe Kardashianiga

Briti meediaväljaanne vahendab, et hiljem nähti neid lõbusalt Itaalias toimunud moesõu järelpeol, kus nad jutustasid ja veetsid koos aega. Sotsiaalmeediasse potsatanud videoklipis on näha, et nad olid ööklubi tantsupõrandal üksteisele väga lähedal, Michele pani ühel hetkel käe Khloe alaseljale ja sosistas talle kõrva.

«Te ei mõista, pärast seda, kui ma nägin SEDA fotot, ma vajan Khloe Kardashiani ja Michele Morrone suhet!» teatas keegi Twitteris. «Okei, Michele Morrone ja Khloe Kardashian? JAH, PALUN, see on power couple, mida ma vajan,» lisas teine.

Kuigi tõsielustaar ja näitleja ajasid sotsiaalmeedia kihama, avaldas Michele esindaja meediaväljaandele Page Six , et tema ja Khloe vahel ei ole mitte midagi.

Milanos elaval Michelel, kes on hetkel vallaline, paluti moesõu eel lihtsalt koos Khloega pilti teha. Mõlemad nõustusid ja see oli ka kõik. Näitleja sõnul oli Khloe väga tore.

Michele on enim tuntud Poola erootikafilmist «365 dni» ehk «365 päeva». 2020. aasta suvel sai seda üle maailma Netflixis vaadata ning filmi sisukirjeldus IMDb andmebaasis on järgmine: Massimo on Sitsiilia maffiaperekonna liige ja Laura on müügidirektor. Kui Laura läheb Sitsiiliasse, et päästa oma suhet, röövib Massimo naise ära ja annab talle endasse armumiseks aega 365 päeva. Peaosalisi kehastavad Michele ja Poola näitlejanna Anna Maria Sieklucka.