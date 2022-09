ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Miks tuleb Moskvale alluva õigeusu kiriku tegevus Toompeal lõpetada

Aleksander Nevski kirik pandi püsti ehitati Eestimaa kubermangu kuberneri Sergei Šahhovskoi algatusel täpselt Toompea lossi vastu, ehitustööd kestsid 1894-1900. Ja ehtvenelikult pidi see olema sümbolistlik ettevõtmine. Toompea lossis asus sellel ajal Eestimaa kuberneriresidents, tänase kiriku kohal sümpaatne park ilupuude ja põõsastega. 19. sajandi 60ndatel peeti samas paigas Toompea turgu. Eestimaa kuberner Šahhovski tahtis aga oma residentsi vastu Moskva võimu ja õigeusklikku hiilgust sümboliseerivat suurhoonet. Kirik on Venemaal alati võimuga koostöös ühte sammu astunud ning teinud koos kaasa täpselt samad kuritööd.

Vene kirik, sõjardlik organisatsioon

Nagu kõigile hästi teada, on Venemaa õigeusku läbi kogu ajaloo üritatud kasutada täiesti ilmalike ja sõjaliste eesmärkide saavutamiseks. Kuidas suhtuda institutsiooni, mis omaenad teooria järgi kannab "kristlikku armastust", aga mille patriarh Kirill õnnistab relvi, mida Ukrainas rahuliku elanikkonna tapmiseks kasutatakse ning õnnistab ka noori mehi, kes need relvad haaravad. Kirill on selgelt teatanud, et Ukrainas sõtta siirduvad mehed "saavad andeks kõik oma patud". Toompeal asuv Nevski katedraal ja kogu Vene Õigeusu kirik Eestis kuulub just sellise verise majandi alla, mida juhib Kirill ja tegelikult muidugi Putin.