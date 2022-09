«Tema armeenia keel on peaaegu veatu!» Stefan esines Armeenia televisioonis ja võitis kohalike fännide südamed

Armeenia päritolu ja Viljandis üles kasvanud Stefan Airapetjan astus üles Armeenia rahvusringhäälingu eetris ning jagas sellest ka ülesvõtteid oma Instagramis. Tundub, et kohalikud armeenlased olid meie Stefani etteastest vaimustuses, sest Instagrami kommentaariumisse jäeti vaid ülistavaid kommentaare.

«Nägin sinu esinemist internetis ja see oli imeline!»

«Mu süda sulab nähes sind nii õnnelikuna Armeenias!» kostis üks fänn. Teine vastas, et Stefani armeenia keel on pea et veatu.