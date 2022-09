SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädal toob hingetõmbehetke ja soosib suhteid

Soovitused nädalaks

Kolm vihjab rahaliste vahenditega töötamisele ja saavutustele tänu äritehingule. Kolm pentagrammi näitavad end siin ja ainult siin mustana. See kaart ei viita ainult pelgalt töötegemisele ja tulule, vaid suuremale kooskõlale tööalade arengu ja ettevõtmisse pühendumise vahel. Sel nädalal paned oma kvalifikatsiooni proovile - teiste asjatundlike silme all. Ning esile tuuakse ka sinu edusammud. On aeg tõestada oma võimeid ja küpsust.