KÕLAKAD ⟩ Näitleja John Travolta musutas meesmassööri

Mike Rinder oli saientoloogia kiriku eesotsas kuni 2007. aastani, mil ta sealt lahkus. Nüüd on ta avaldanud kõmulised memuaarid «Miljard aastat: Mu põgenemine saientoloogia kõrgametnike seast» («A Billion Years: My Escape from a Life in the Highest Ranks of Scientology»), vahendab Page Six.