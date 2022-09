MAALILISED VIDEOD ⟩ Helen Adamson palverännaku kuuendast päevast: nutsin end magama

Pärast esimest päeva nentis ta Instagramis, et see pole sugugi nii lihtne. «Esimesed 26,5 kilomeetrit palverännakust on jalge all. Kuigi kujutasin ette, et kogu see matk on easy peasy (käkitegu – toimetus).» Adamsoni sõnul liikus maa jalge all vaevaliselt. «Tunde kõlas peas mõte, et elevanti süüakse teelusikaga. Seega, üks jalg teise ette ning küll ma lõpuks vaikselt edasi liigun. Isegi kui tunnen, et väga raske on!»