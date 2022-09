Bussijuht jättis lapsevankriga isa peatusesse, 4-aastane tütar jäi aga üksi bussi

Ühismeedia postitusega lootis ta leida need kaks abivalmit inimest, kes tema pere tol päeval aitasid, et neid isiklikult tänada. «Mul on raske mõeldagi, mis oleks võinud juhtuda, kui abivalmid kaasreisijad ei oleks järgmises peatuses koos lapsega maha tulnud ja kui too naisterahvas poleks jäänud lapsega isa ootama. Kui nelja-aastane laps oleks ise segaduses keset kesklinna liiklust märganud, et isa on on maha jäänud,» kirjutas ta murelikult.