Tartu elanik kodutänava parkimiskeelust: seda võib võrrelda lausa koolikiusamisega

Puiestee tänava remondi tõttu on parkimine keelatud ühel Peetri tänava lõigul. Sealsete elanike elu häirib olulisel määral see, et autot ei või enam jätta tänava äärde, vaid selle peab iga kord hoovi ajama. «Siin elavad väga liikuvad inimesed. See põhjustab palju ebamugavusi, kui auto tuleb päevas kolm-neli korda hoovi ajada,» ütleb üks tänava elanik Tiit Efert. Ta lisab, et mõnel perel on aias koerad ning enne autoga hoovi sõitmist tuleb tagada, et koerad sealt välja ei pääseks. See kõik võtab omajagu aega.