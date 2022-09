George ja Amal Clooney tähistavad kaheksandat pulma-aastapäeva. George: «Amalil ei ole lihtsalt ühtegi halba omadust»

«Kaheksa aastat! Ja nad ütlesid, et see ei kesta,» tegi Clooney ninanipsu kriitikutele, kes arvasid, et paari abielu jookseb karidele.

«Kõik minu naise juures on imeline ja ma arvan, et sellest on aru saanud kõik, kes on kuulnud ja näinud teda võitlemas selle eest, mille eest ta seisab,» ütles näitleja oma abikaasa Amali kohta, kes on spetsialiseerunud oma töös rahvusvahelisele õigusele ja inimõigustele. «Amalil ei ole lihtsalt ühtegi halba omadust,» ütles George abikaasa kohta, vahendab Entertainment Tonight Canada.