300 MILJONIT EUROT ⟩ Maailma kauneima luksusjahi sisustamisel oli oluline roll eestlasel: tagasihoidlikkus pole jahi puhul voorus

Maailma kauneimate luksusjahtide konkursil sai esikoha jaht, mille sisustamises lõi kaasa ka eestlane, jahtide interjöörikonsultant Meeli Lepik. «Tegelikult on ta väga lihtne inimene, kogu selle jahi viimase tulemuse edukus oligi see, et oli hea koostöö omanikuga,» kirjeldab Meeli jahi omanikku, kes käis veesõiduki eest välja 300 miljonit eurot.