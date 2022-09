VIDEO ⟩ Diabeetikud hädas: suunamudijad ammendasid diabeediravimivarud, kasutades seda kaalulangetajana

Ülekaal, kaalualandamissoov. Pilt on illustreeriv

Austraalia ravimiameti (TGA) teatel on seal tekkinud probleem diabeediravimiga Ozempic (semaglutiid), kuna TikToki suunamudijad on selle peaaegu kõik ära ostnud, et kasutada seda kaalulangetajana.