India mees hoiab enda sõnul juba kümme aastat kätt üleval

Veebileheküljel Reddit hakati möödunud nädalavahetusel arutama ühe India mehe otsuse üle hoida oma kätt üleval. Mehe enda sõnul on ta seda teinud juba kümme aastat.

«Tahtsin midagi jumala heaks teha, et ta mind märkaks,» avaldas mees videos, mis Redditisse postitati. Kätt plaanib mees üleval hoida terve oma elu, kuid tulevikule ta ei mõtle, vaid elab olevikus.

Magamisel see talle muret ei valmista ja ta ei pane enam enda paremat kätt tähelegi. «Käsi on tuim ja jõudu selles ei ole,» sõnas mees. Kõiki toimetusi teeb ta vasaku käega, mis on tema sõnul väga tugev.

Videopostituse alla jäeti vastuolulisi kommentaare. Osa kiitsid tema pühendumist jumalale, teised kahtlesid selles.

Üks juhtis tähelepanu sellele, et sellised püsivad toimingud on teadaolevalt põhjustanud niinimetatud külmunud õla sündroomi, millega kaasneb valu ja jäikus, mis areneb järk-järgult, süveneb ja siis kaob lõpuks täielikult. USA terviseveebilehe WebMD andmetel võib see kesta kuni kolm aastat.