LUGEJA FOTOD ⟩ «Alguses vaatasin, et linnud lendavad juba tagasi.» Miks lendasid pärastlõunal Tallinna kohal neli hävitajat?

«Alguses vaatasin, et kas linnud lendavad juba tõesti tagasi? Kas kliima soojenemine on, sügis ju alles saabus, nad peaks ju ära lendama?» kirjeldab fotod saatnud lugeja oma esimest reaktsiooni, kui «parves» hävitajaid nägi. «Siis näed, et hoopis hävitajad...neid näeb üsna tihti tegelikult, aga neljakesi niimoodi koos oli huvitav nähtus.»