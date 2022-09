«Aktuaalse Kaamera» uus geograafiaõpetajast ilmateadustaja: see läheb tegelikult minu varasema kogemusega kokku

«Mingi aeg tundsin, et tekkis rahutus hinge, tahaks midagi veel, midagi teistmoodi teha,» selgitas Kirsi Kajamäe-Novikov , mis teda ilmateadustajaks kandideerima pani. Naine töötas enne geograafiaõpetajana ning teadmised sel alal tulevad kindlasti ka uuel töökohal kasuks. «See läheb tegelikult minu varasema kogemusega kokku,» toob naine ühe ilmateadustajaks kandideerimise põhjusena välja just vana ja uue ametikoha kattuvused. «Tundus õige aeg ja õige hetk teha samm uuel suunal.»

Uut ametit alustab Kajamäe-Novikov ootusärevalt. Ta tunnistab, et ehkki närv on sees, siis on tegu pigem positiivse ootusärevusega. Kõige rohkem tekitab ilmselt uuel ametikohal Kirsile ootusärevust see, et tegu on otse-eetriga.