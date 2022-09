Tunnustatud lastearst Mai Maser elab kuid ilma veeta, vald probleemi ei näe

«Kuuuurijale» rääkis Maseri murest naise lapselaps, kes ise kaamera ette ei astunud, kuid kes leiab, et olukord tema vanaemaga vajab avalikku tähelepanu. Majas, milles Maser pensionipõlve veedab, elas kunagi tema tädi. «Siin on puuraketega salvkaev ja väga hästi tuli vett, lihtsalt need salvkaevud enam ei kindlusta veega,» kurdab Maser saates.