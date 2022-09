Jaagup Tuisk naudib stiilimuutust: elu on palju mugavam!

«Tundub, et lokid on hetkel teema! See uus soeng on mul nüüd juba mõnda aega olnud ja ettevõtmine oli teadlik stiililine valik. Pean ütlema, et elu on nüüd palju mugavam. Peate ise järele proovima. Kui kandsin sirgeid juukseid, siis nendega oli tööd päris korralikult – eriti suurt vaeva nõudis just tuka sättimine. Näiteks, korralikumat tukka kandsin just superstaarisaate ajal. Nüüd piltide pealt vaatan, et nägin välja ikka päris sõge, tukk oli ju pool pea pikkust,» naeris Jaagup Tuisk raadio Elmar hommikuprogrammis.