JÕULUASJAD JUBA MÜÜGIL? ⟩ Prisma selgitab: pakume võimalust jaotada jõuludega seotud kulusid pikemale perioodile

23. septembril algas alles sügis, kuid juba saab Prismast osta jõuluteemalisi maiustusi. «Prismas on juba jõulud,» kirjutab Natalja Facebooki grupis Märgatud: TARTUS ning jagab allolevat pilti.

Juba septembri lõpus on müügil jõulutooted. Foto: Erakogu

«Ma väga imestasin, et nii vara on juba tehtud jõuluväljapanekud. Isegi oktoobris on vara,» ütles postituse teinud Natalja Elu24-le. «Kui praegu osta, 3 kuud kuskil hoida...»

Mida arvavad teised? Postitust kommenteerinud Indra arvab, et on tore, kui jõuluasju juba varakult müüakse. «Miks peaks asju ostma alles novembris voi detsembris? Alati on jõluluasjad juba varakult olnud poes ja pole mingi suur uudis. Ja mina näiteks peale jaanipäeva ootangi jõule ja tore, kui jõuluasju varem juba müüakse,» leiab ta. Anneli avaldab, et Rootsis on kõik suuremad poed jõulunänni juba täis. Arno aga imestab, et Halloweengi pole veel ära olnud, kuid poes juba jõuluasjad müügil. «Aga miks mitte, saavadki päkad ja vanad sahmerdama hakata,» arvab Maarika.

Mõned kommenteerijad ütlevad naljatledes, et pärast jaanipäeva tulevadki jõulud. «Tulebki kohe praegu ära osta paljud asjad, mis muidu jõulude ajal ostetakse. Kui jõulud käes, siis lihtsalt rahakott enam ei kannata, kui seda juba praegu juhtunud pole,» leiab Merike. Tarmo aga ütleb: «Nägin ka eile poes jõuluehteid, vähe küll, aga olid vaikselt kohal, varsti ründavad täisjõududega.»

Mõned kliendid leiavad, et kui nii vara pannakse jõuluasjad välja, on jõulude ajaks nendest juba kõrini. Prisma pole ainus koht, kus jõuluasjad juba müügil. Kommentaarides mainitakse, et ka Koduekstra pakub juba jõulukaupa.

Prisma selgitab

Prisma Peremarketi kommunikatsiooni- ja vastutustundliku ettevõtluse juht Kristiina Tamberg kinnitab, et esimesed jõulumaiustused on Prisma kauplustesse tõesti paaril viimasel päeval juba müügile saabunud.

«Nende toodete saabumine käib järk-järgult jõulude lähenedes ja samad trendid on teisteski riikides – jõulutoodete müügiperiood üha laieneb ja algab varem. Kulminatsioon saabub ikka novembris-detsembris,» ütleb Tamberg.