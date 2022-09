Vana arm ei roosteta: Sylvester Stallone on abikaasaga jälle koos

Augusti lõpus vahendas Elu24, et Jennifer Flavin (54) soovib lahkuda veerandsada aastat kestnud abielust kuulsa näitleja Sylvester Stallone 'iga. Nüüd loobus 1997. aastal abiellunud paar mõttest lahutada ja on taas õnnelikult koos, vahendab People .

Meediaväljaande allika sõnul on nad erimeelsused seljataha jätnud. «Nad otsustasid kodus kohtuda, seal õnnestus neil rääkides oma probleemid lahendada. Nad on mõlemad väga õnnelikud,» kinnitas allikas.

Uudis tuli päevavalgele päev pärast seda, kui Florida osariigi kohtusse viidi dokumendid, mille järgi Flavin ja Stallone nõustusid sellega, et kõigi huvides on parem jõuda kokkuleppele privaatselt ja kohtuväliselt.

Päev enne lahutusuudise avalikustamist jagas Flavin Instagramis mõistatuslikku postitust. «Need tüdrukud on mu prioriteet. Millelgi muul pole tähtsust. Igavesti, vaid meie neljakesi,» kirjutas naine foto juurde, kus ta on koos kolme tütrega. Neiude isa on Stallone, kes on Flavinist 22 aastat vanem. Tütred Sophie (25), Sistine (24) ja Scarlet (20) on vanematele suureks uhkuseks.