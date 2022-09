Need 4 sodiaagimärki on parimad autojuhid

Autojuhtimine on väga vastutusrikas tegevus, mis nõuab inimeselt suurt tähelepanelikkust ja kohalolu. Kuigi autoga liiklemine on mugav, ei ole kõik inimesed sündinud suurepärasteks juhtideks. Eks igaühel on rooli taga olles omad harjumused ja viisid, kuid huvitaval kombel võib sodiaagimärk tuua juhtide seas välja teatavaid sarnasusi. Ameerika kindlustusfirma Insurify tegi 2021. aastal uuringu, kus selgus, milliste tähemärkide all sündinud inimesed käitusid rooli taga ebastabiilsemalt ning kahjustasid autosid rohkem.