ELU25 ⟩ Ahto Muld: Voldemar Raudkett Setomaalt ja tema lendav Moskvitš

Selleks, et mõista: setod on pidevalt laksu all, ei ole vaja isegi Setomaale sõita. Piisab sellest, kui vaadata nende nimesid. Need on ogarad ja vindised, need on kutsungid, kus muistne romantiline vabadusvõitlus kohtub eetriga, mis kohtub omakorda purjus külalaulikuga. Ja needki nimed pandi setodele alles 100 aastat tagasi, varasemalt lõunaosariikide lollikesed umbusaldasid perekonnanimesid. Sihuke uus asi, äkki teeb haiget? Keegi polnud ühtegi perekonnanime kuulnud, tundus et ohtlik värk. Kahtlane ka. Miks peab Akuliinal või Ivvanil olema teine nimi? Mida riik sellega taotleb? Raudselt hakkavad sitta keerama.