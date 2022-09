KIHLUSID TUNTUD SUUNAMUDIJAD ⟩ Sofia Matvejev: ma ütlesin JAH!

Kui aasta alguses teatasid Sofia Matvejev ja Aleksander Murutar , et ootavad esimest ühist last, siis nüüd jagab tuntud suunamudija oma jälgijatega värsket kihlumis pilti.

Sofia annab Instagramis teada, et alates 24. septembrist on ta kihlatud. Pildi alla on lisatud hashtag: väga õnnelik naine.