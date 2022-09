SALAPÄRANE KLÕPS ⟩ Kas «Vallalise kaunitari» võitja on juba teada?

Anu Saagim on sotsiaalmeedias jaganud vahvat peopilti, kus tema kõrval seisavad kolm isikut, kelle näod on kaetud emotikonidega. Elu24 toimetusele saadetud vihjes spekuleeritakse, kas «Vallalise kaunitari» võitja on juba teada, sest kui emotikonid eemaldada, vaatavad pildilt vastu tuttavad näod.