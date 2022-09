KOER POLE LAPS ⟩ Koeraspetsialist õnnetuste vältimisest: tuleb selgeks õppida koerte keel

Spetsialist toob ühe näite oma perest. Kui tema noorem poeg oli 1,5 aastane, hammustas nende koer poega näkku, nii et tuli käia õmblemas. «Hammustamine toimus minust meetri kaugusel ja tegemist oli koolitatud koeraga,» räägib ta. «Olukord oli selline, et laps oli söötmistoolis. Koer tuli söötmistooli juurde ja laps hakkas koera silitama. Kuid sattus pahasti kokku, et koer oli saanud just sellel päeval silmatrauma, mida ma polnud ise veel märganud. Silitamise käigus läks lapsel näpp koerale silma ja koeral oli sellel hetkel nii valus, et ta reageeris ja lõi hammastega, sest oli lapse näole lähedal,» meenutab Oblikas.

Ta toob ka teise näite situatsioonist oma dobermanniga, kes oli väga hästi koolitatud koer. «Istusime koeraga diivanil ning laps lähenes mulle ja tahtis midagi küsida, kuid dobermann näitas talle hambaid. Koera keelt mõistes on selge, mida see tähendab. Kui laps oleks jõudnud lähemale, oleks koer tõenäoliselt hammustanud, ilma et midagi oleks olnud valesti,» räägib Oblikas. Pärast seda vahejuhtumit läks 2–3 päeva aega ja probleem lakkas olemast. «Koer sai mu käest karistada sellel hetkel. Ma ei propageeri füüsilist vägivalda. Aga sel hetkel, kui selline terav moment on, pead sa koerale andma koheselt mõista viisil, mis on koerale arusaadav, et see ei ole ok. Järgmisena lükkasin jalaga ta maha diivanilt.» Sellest olukorrast nähtub, et ühel hetkel hakkas koer arvama, et ta on lapsest tähtsam. Järgmistel päevadel istus Oblikas õhtuti diivanil koos lapsega, et näidata koerale, et laps on kõrgemal positsioonil.