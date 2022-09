50-AASTANE ⟩ Gwyneth Paltrow vananemisest: tunnista, et oled see, kes oled

USA filmistaar ja ärinaine Gwyneth Paltrow saab täna 50-aastaseks. Uue elukümnendi eel võttis ta avameelselt sõna ja jagas fännidega oma mõtteid elust ja vananemisest. «Ma lepin sellega, ma lepin sellega,» kordab ta iseendale. Mõned fännid aga leiavad, et tal on lihtne vananemisega leppida, sest ta on saanud endale lubada arvukalt nahka poputavaid protseduure.