«TANTSUD TÄHTEDEGA»​​ ⟩ Uus täht on Birgit Sarrap

Uus täht «Tantsud tähtedega» on Birgit Sarrap, kelle tantsutreeneriks on Marko Kiigajaan ning kellega koos on ettevalmistused saateks täies hoos. «Kõik vajab veel harjutamist – olgu siis varvaste asend, kannal libisemine või üldine hoiak. Samas on treeningud põnevad ja Marko väga asjatundlik,» märkis Birgit.