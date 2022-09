VIDEO JA GALERII ⟩ Tallinnas Venemaa saatkonna ees meelt avaldanud venelane: esimest korda soovin Vene armeele hävingut

«Esimest korda soovin vene armeele hävingut,» ütles üks meeleavaldusel osalenud venelane. «Elagu Ukraina! Elagu kangelased!» hüüdsid meeleavaldajad ning sama sõnum seisis ka plakati peal. Üks mees hoidis käes plakatit sõnumiga «Putin on tapja!» Üks naine aga ütles: «Võib-olla tundub see naiivne, aga ainult elades vabal maal saad hüüda, et Putin on pederast.» Seepeale hõikas keegi rahva seast «See on ksenofoobia!». Leitakse, et vaid vabal maal elades saab kritiseerida Vladimir Putini tegevust.